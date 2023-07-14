Публікувати дані про мости - це своїми руками наводити ракети росіян, - Гончаренко

Публікувати на державних ресурсах дані про стратегічно важливі об’єкти під час війни – це своїми руками наводити ракети росіян. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи інформацію про майже 22,5 тисяч українських мостів, яка з’явилася на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"На сайті Міністерства розвитку громад з’явилася інформація, завдяки якій росіянам не потрібні розвіддані для нищення інфраструктури України. Мінрозгром на чолі з віце-прем’єром Кубраковим розповіли усім, в тому числі і росіянам дані про 22 454 мости. Розповідати про такі стратегічно важливі об’єкти, як мости – це своїми руками наводити ракети росіян. Кубракову залишилося пройтися по мостах с телекамерами, показати слабкі місця", - заявив Гончаренко.

Народний депутат вважає, що було б краще, якби уряд просто відремонтував мости, які знаходяться у нього на балансі, а не розповідав про їхній стан.

"[В Мінрегіоні] зазначили, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Ну і щоб ворогу було вже зовсім зрозуміло, уточнили: "два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міст ім.Є.Патона та міст Метро". Тобто мости, які на балансі в Уряду, були помічені урядом, що вони в дуже поганому стані, могли б бути тихенько відремонтовані урядом. Але ні, про це Кубраков сигналізує публічно", - наголосив Гончаренко.

Нардеп застерігає, що "заява Кубракова допоможе росіянам знищити українські мости".

"Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому, каже Кубраков. Корисні для росіян міністри в українській владі – ось неприпустима ситуація для фізичної безпеки українців", - резюмував Гончаренко.

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