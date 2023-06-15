Результаты торгов ProZorro для армии пытаются отменить из-за суда, - Кулик

В Киевский окружной админсуд подано 7 исков, в которых требуется отменить результаты первых торгов ProZorro на поставку питания для армии, на которых было сэкономлено 6 млрд грн. Удовлетворение этих исков может нанести ущерб государству в размере до 1 млрд. гривен и привести к отмене торгов, срыву поставок и возврату к существующей системе прямых контрактов, неоднократно раскритикованной активистами за коррупцию.

Об этом пишет директор центра исследований проблема гражданского общества Виталий Куликв своем блоге на Censor.net.

Он отметил, что все семь исков в КОАС подала компания Трейд Гранит Инвест, требуя отклонить предложение победителей.

«Если эти иски будут удовлетворены, то государство потеряет более 980 млн. грн. И это малейший риск. А самое большое в том, что «сбитые» победители начнут отстаивать свои права через суд, и это поставит от угрозы сами поставки. То есть армию не будут кормить. А речь идет, среди прочего, о наших защитниках в самом передке – в Донецкой и Запорожской областях. И тогда на фоне этого хаоса некоторые в руководстве Минобороны смогут вернуться к прямым договорам. Или в этом и состоит задумка этих 7 исков? – отмечает политолог.

Виталий Кулик напомнил, что 6 июня впервые после начала полномасштабного вторжения были проведены торги по системе Prozorro на закупку продовольственной поставки для вооруженных сил. По итогам торгов стоимость 22 лотов упала на 25% – с 24,6 млрд грн до 18,2 млрд. Таким образом, государство сэкономило для нужд армии 6 млрд грн.

По словам политолога, ранее обжаловать торги пыталась еще одна известная компания – Актив компании, которая была поставщиком питания для военнослужащих по завышенным ценам – в том числе куриных яиц за 17 грн за штуку. После проведения тендера его результаты пытались отменить через коллегиальный орган Минобороны, пытаясь найти формальные поводы для этого, в частности, «неправильно выставленные запятые в документации несогласованных победителей».

Виталий Кулик, который сразу поднял эту тему, отмечает, что после публичной огласки "Актив компани" отозвала иски, а коллегиальный орган МО решил отказаться от своих предыдущих планов.

«Следовательно, всего Минобороны было объявлено 22 процедуры закупок продуктов питания для ВСУ. По 16 из них уже результаты и победители объявлены. По 4 процедурам победители еще не определены; еще по 2 процедурам отклонены все участники, 13 июня, эти 2 процедуры были запущены повторно. Казалось бы, наконец, победа. Но болт. Остался фол последней надежды», – пишет политолог.

По словам эксперта, аргументация истца – Трейд Гранит – сводится к требованию признать ее победителем тендера. При том, что только по двум позициям компания занимает второе место, в остальных – третье и четвертое.

По мнению Виталия Кулика, в этой истории есть явные признаки юридической диверсии, имеющей целью срыв торгов как таковых с целью сохранения коррупционных схем.

«Но дело в том, что это уже не просто диверсия против конкурентов. Это диверсия против собственного общества и главное – против собственной армии во время полномасштабной войны Ведь деньги будут украдены именно у военных, и именно наши защитники на фронте не соблюдают то, что после решений суда может пойти в карман отдельных жирных кошек. А потому судья, который будет принимать решение по этим семь искам, должен решить для себя – хочет ли он войти в историю как главное действующее лицо этой диверсии?», - заключает эксперт.

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