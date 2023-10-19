Россия оказалась не готова к новому уровню спецопераций СБУ, - эксперт

СБУ вышла на новый уровень массированных атак по РФ, отмечает политолог Тарас Загородний, комментируя новые удары Службы по Курской области.

"Сезон хлопка набирает обороты. Удары дронов Службы, как на суше, так и на море, становятся все эффективнее и наносят все больше вреда врагу", - акцентирует эксперт.

По его мнению, Россия оказалась не готова к новому уровню спецопераций СБУ. "Заявления об "удачных убытках" и "потерях нет" полностью опровергаются видеоотчетами. Кремлевские куколды стараются не замечать, что в их доме каждую ночь что-то происходит. И происходит все чаще", - считает Загородний.

"За несколько дней до удачного удара по Курской области, дроны СБУ провели успешную атаку на электрическую подстанцию Красная Яруга на Белгородщине. Именно к ней были подключены местные военные объекты. И таких ударов по подстанциям уже набежало с десяток. Очень важно, что накануне зимы мы продемонстрировали – удары россиян по украинской энергетической инфраструктуре не останутся без ответа", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ спланировала и устроила атаку на военный лагерь вблизи аэродрома "Халино" в Курской области России. Было зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.