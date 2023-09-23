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Россияне планируют диверсии на северной границе: что задумали
Страна-агрессор РФ снова пытается проводить диверсии на границе с Украиной. Для этого оккупанты перебросили роту диверсантов якобы на обучение в приграничные населенные пункты с Сумской и Харьковской областями.
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.
Отмечается, что в район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыли учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ вооруженных сил РФ.
Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"То есть по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", - подчеркивают в ЦНС.
Отметим, украинские пограничники постоянно фиксируют попытки диверсионно-разведывательных групп россиян пересечь северную границу Украины.
Поэтому там продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.
Напомним, ночью 1 августа на Черниговщине в пределах Семеновской общины пограничники пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение.
Также россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.