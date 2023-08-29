На границе Украины и Беларуси сдетонировали мины: поврежден железнодорожный мост

На железнодорожном мосту, расположенном на границе между Украиной и Беларусью, в ночь на 29 августа сдетонировали мины. Об этом написал белорусский провластный Telegram-канал "Три сестры".

Отмечалось, что инцидент произошел около 3:30 на территории Украины. Сдетонированными снарядами назвали противотанковые мины ТМ-62М, а предварительной причиной – удар молнии в одну из мин.

По данным канала, в результате взрыва повреждены опоры моста, а также разрушены оба железнодорожных полотна. Сам мост расположен в 800 метрах от белорусского пункта пропуска "Словечно" в Гомельской области.

Расположение моста. Фото: "Белорусский Гаюн" / Telegram

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии белорусской службе "Радио Свобода" подтвердил что мины взорвались вблизи линии границы из-за молнии.

"По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на определенных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет прийти к нам с войной", – сказал он.

Ситуация на границе с Беларусью

Украина построила фортификационные постройки и расставила минные заграждения на границе с Беларусью. Как ранее объяснял командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, это делают для того, чтобы предотвратить проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой.

В феврале текущего года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, согласно которому пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью расширили до двух километров. Въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных с обороной или охраной самой границы, там возможны только по специальному разрешению. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в марте.

Что касается пребывания российских войск в Беларуси, то сейчас, по словам Наева, российский наземный компонент в полном составе выведен из этой страны и находится в составе резерва объединенной группировки войск РФ, части которого ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении.

Однако в сентябре на территории Беларуси должны состояться несколько совместных учений Организации договора коллективной безопасности, которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий на северном направлении. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе не исключается", – сказал командующий Объединенными силами.

При этом он отметил, что признаков формирования ударных группировок в полосе Оперативно-стратегической группировки войск "Север" не обнаружены.