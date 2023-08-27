На фоне событий с Пригожиным. Пограничники рассказали, что число "вагнеровцев" в Беларуси уменьшается

"Вагнеровцы" начали выезжать с территории Беларуси еще до вероятной смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой как подразделениями ГПСУ, так и других составляющих сил обороны, которые также усиливают это направление", - отметил он.

По его словам, пограничники наблюдали за пребыванием в Беларуси российских наемников, но их число не представляло значительной угрозы Украине.

"У них не было достаточно сил, чтобы совершить какое-то полномасштабное вторжение, но, конечно, они могли быть вовлечены в создание каких-то провокаций. К счастью, мы таких действий с той стороны на нашей границе не отмечали. И еще 23 августа, до тех событий, которые произошли на территории РФ, мы начали отмечать, что число российских наемников в Беларуси постепенно начало уменьшаться", – сообщил Демченко.

Он добавил, что после вероятной смерти Пригожина дальнейшее пребывание "вагнеровцев" на территории Беларуси находится под большим вопросом.

Вероятная гибель Пригожина

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на борту которого, возможно, находился Пригожин. Российские СМИ писали, что воздушное судно сбила противовоздушную оборону. Но достоверность этих данных еще полностью не подтверждена.

Как считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), Путин предположительно отдал приказ убить Пригожина для того, чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

По данным The New York Times, западные чиновники считают, что в самолете, на борту которого летел Пригожин, была взрывчатка.

В свою очередь спикер Минобороны США генерал Пэт Райдер заявил, что Пригожин, вероятнее всего, был убит. Но пока у ведомства нет информации, которая могла бы подтвердить сбитие самолета ракетой, – эту информацию в Пентагоне считают неточной.