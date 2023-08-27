На тлі подій з Пригожиним. Прикордонники розповіли, що кількість "вагнерівців" у Білорусі зменшується

"Вагнерівці" почали виїжджати з території Білорусі ще до ймовірної смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою як підрозділами ДПСУ, так і інших складових Сил оборони, які також посилюють цей напрямок", - зазначив він.

За його словами, прикордонники спостерігали за перебуванням у Білорусі російських найманців, але їхня кількість не становила значної загрози Україні.

"У них не було достатньо сил, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення, але, звісно, вони могли бути долучені до створення якихось провокацій. На щастя, ми таких дій із того боку на нашому кордоні не відмічали. І ще 23 серпня, до тих подій, які сталися на території РФ, ми почали відмічати, що кількість російських найманців у Білорусі поступово почала зменшуватися", - повідомив Демченко.

Він додав, що після ймовірної смерті Пригожина подальше перебування "вагнерівців" на території Білорусі знаходиться під великим питанням.

Імовірна загибель Пригожина

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на борту якого, можливо, перебував Пригожин. Російські ЗМІ писали, що повітряне судно збила протиповітряна оборона. Але достовірність цих даних ще не підтверджена повністю.

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін, імовірно, віддав наказ вбити Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

За даними The New York Times, західні чиновники вважають, що в літаку, на борту якого летів Пригожин, була вибухівка.

Своєю чергою речник Міноборони США генерал Пет Райдер заявив, що Пригожина, найімовірніше, було вбито. Але поки що відомство не має інформації, яка могла б підтвердити збиття літака ракетою, тому цю інформацію в Пентагоні вважають неточною.