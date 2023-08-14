Белорусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной

Пограничные войска Беларуси закупили у России и начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром М, а также станциями РЭБ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации местного подполья, для тренировок и инструктажа в Беларусь прибыли специалисты от производителей оборудования и российские военные.

Как отмечают в ЦНС, основной целью является научить белорусских военных противодействовать БПЛА.

В свою очередь, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью РБК-Украина, что вероятность наступления наемников ЧВК "Вагнер" на Киев с территории Беларуси, где они находятся после неудачного мятежа своего главаря Евгения Пригожина, существует, однако угроз нет.

По его словам, на сегодняшний день на территории Беларуси находится до 6,5 тысяч "вагнеровцев", что создает опасность для Украины.

"В военной науке есть два понятия - военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль - это опасность, а если он едет прямо на тебя - это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это опасность, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой", - отметил Наев.

По словам командующего ВСУ, из-за того, что Россия так и не достигла стратегических целей, она не исключает поиск новых возможностей искусственной дестабилизации ситуации на восточном фланге НАТО, в том числе на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Главной целью таких действий может быть отвлечение внимания от Украины, перенацеливание ресурсов Польши и стран Балтии на обеспечение собственной безопасности, усложнение поставок военной материально-технической помощи нашему государству.

"В настоящее время признаков создания ударных группировок противника не наблюдается, что снижает вероятность внезапности действий и возможного вторжения в ближайшее время. Информация о реальных планах наемников ЧВК против Украины и стран-партнеров находится под контролем. С целью обеспечения надежной охраны и обороны государственной границы усилены подразделения всех составляющих Сил обороны Украины", - подчеркнул Наев.

Как сообщалось ранее, северную границу в Украине усилят личным составом и боевой техникой .

"Вагнеровцы" в Беларуси: как Лукашенко пригрозил Польше

23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа в РФ , "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просят на мероприятие: "Позвольте нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" , - сказал он.

Несколько дней спустя украинский Центр национального сопротивления сообщил, что в район Сувальского коридора прибыли 100 "вагнеровцев" для организаций провокаций на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По данным Центра, под видом белорусских служащих боевики планируют сопровождать беженцев в попытках пересечь границу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также сказал о наличии такой информации , назвав это "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".

1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ППК "Вагнер" после попытки мятежа в РФ , "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

Уровень угрозы от "вагнеровцев" для Украины и Польши

Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси очень серьезной и тревожной проблемой" , требующей жесткого ответа НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень велик . Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.