Білорусь збільшує кількість станцій РЕБ на кордоні з Україною

Прикордонні війська Білорусі закупили в Росіі та почали облаштовувати кордон системами спостереження типу Муром-П та Муром М, а також станціями РЕБ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією місцевого підпілля, для тренувань та інструктажу до Білорусі прибули фахівці від виробників обладнання та російські військові.

Як наголошують в ЦНС, основною метою є навчити білоруських військових протидіяти БПЛА.

Своєю чергою, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що ймовірність наступу найманців ПВК "Вагнер" на Київ з території Білорусі, де вони перебувають після невдалого заколоту свого ватажка Євгена Пригожина, існує, однак наразі загроз немає.

За його словами, станом на зараз на території Білорусі перебуває до 6,5 тисяч "вагнерівців", що створює небезпеку для України.

"У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза. Тож, перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі - це небезпека, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", - пояснив Наєв.

За словами командувача ЗСУ, через те, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, вона не виключає пошук нових можливостей штучної дестабілізації ситуації на східному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією.

Головною метою таких дій може бути – відволікання уваги від України, перенацілення ресурсів Польщі та країн Балтії на забезпечення власної безпеки, ускладнення постачання військової матеріально-технічної допомоги нашій державі.

"На даний час ознак створення ударних угруповань противника не викрито, що знижує ймовірність раптовості дій та можливого вторгнення найближчим часом. Інформація про реальні плани найманців ПВК проти України та країн-партнерів знаходиться під контролем. З метою забезпечення надійної охорони та оборони державного кордону посилено підрозділи всіх складових Сил оборони України", - наголосив Наєв.

Як повідомлялося раніше, північний кордон в Україні посилять особовим складом і бойовою технікою.

"Вагнерівці" в Білорусі: як Лукашенко пригрозив Польщі

23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі після спроби заколоту в РФ, "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".

"Нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!" Я говорю: "Вам навіщо на захід туди?". Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – розповідав він.

Кілька днів потому український Центр нацспротиву повідомив, що в район Сувальського коридору прибули 100 "вагнерівців" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою. За даними Центру, під виглядом білоруських службовців бойовики планують супроводжувати біженців у спробах перетнути кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також сказав про наявність такої інформації, назвавши це "кроком до подальшого гібридного нападу на польську територію".

1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами.

Рівень загрози від "вагнерівців" для України та Польщі

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.