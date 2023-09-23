Росіяни планують диверсії на північному кордоні: що задумали

Країна-агресор РФ знову намагається проводити диверсії на кордоні з Україною. Для цього окупанти перекинули роту диверсантів нібито на навчання у прикордонні населені пункти з Сумською та Харківською областями.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Зазначається, що в район російського міста Грайворона (Бєлгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ збройних сил РФ.

Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

"Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі", - наголошують в ЦНС.

Зауважимо, українські прикордонники постійно фіксують спроби диверсійно розвідувальних груп росіян перетнути північний кордон України.

Тому там тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Нагадаємо, вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України. По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.

Також росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.