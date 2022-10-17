Ряд кандидатов в Высший совет правосудия имеют родственников или связи в России – СМИ

В Высший совет правосудия стремятся попасть ряд кандидатов со связями с Россией, а также и сомнительным политическим и бизнес-опытом, который может помешать выполнению их профессиональных обязанностей. Об этом говорится в публикации издания "Апостроф".

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Вскоре Этический совет должен предоставить рекомендации Съезду судей, который может избрать в Высший совет правосудия дополнительно 8 членов, и тогда орган станет полномочным и сможет продолжать судебную реформу в Украине, отмечает издание. Впрочем, среди претендентов, с которыми уже проведены предварительные собеседования, ряд кандидатов, которые вызывают вопросы у экспертов. В частности, из-за их связей со страной-агрессором во время войны, а также из-за политических и бизнес контактов в прошлом.

Согласно исследованию , которое провели Фонд DEJURE , Автомайдан и Центр противодействия коррупции, по меньшей мере пятеро потенциальных кандидатов в ВСП имеют связи с РФ. Это судья Кассационного гражданского суда Верховного суда Украины Сергей Бурлаков, судья Хозсуда Кировоградской области Наталья Коваленко, судья Николаевского апеллуда Татьяна Бондаренко, судья Хозсуда Донецкой области Юлия Бокова и судья Херсонского админсуда Елена Ковбий. Эксперты отметили, что каждый из этих претендентов имеет либо родственников в России, либо посещал эту страну, либо имеет соответствующие бизнес-контакты.

Так, в России проживает брат судьи Ковбий. Брат судьи Татьяны Бондаренко является гражданином России, а сама судья регулярно совершала путешествия в страну-агрессор уже после вторжения в 2014 году. Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. Она и его близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории. На территории России на 2018 год проживал отец судьи Бурлакова. Гражданином РФ является и отец судьи Коваленко.

У некоторых других кандидатов также могут быть опосредованы или скрыты сентименты России. В частности, глава Второго апелляционного админсуда Геннадий Бершов был докладчиком по резонансному делу по лишению статуса почетного гражданина Харькова российского бизнесмена Павла Фукса и члена Совета Федерации Александра Шишкина (голосовал за аннексию Крыма и вторжение в Украину). И принял решение против лишения их такого статуса (это была позиция экс-мэра Геннадия Кернеса).

Что касается политических контактов, то Сергей Бурлаков до назначения в 2019 году судьей в качестве адвоката представлял интересы и был советником народного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (сегодня член группы "Воля народа") и президента Харьковского концерна "АВЭК" Александра Фельдмана. Кроме того, Бурлаков до сих пор является основателем ОО "Всеукраинское объединение "Народные инициативы", одноименное с партией Фельдмана. "Следовательно о влиянии Фельдмана, его семьи и бизнес-интересов его компаний на деятельность Бурлакова как судьи – а значит и – в случае избрание – члена Высшего совета правосудия, можно только догадываться. Не говоря уже о том, что пророссийская деятельность ОПЗЖ, направленная на подрыв украинской государственности, уже фактически доказанный факт", - пишет издание.

Потенциально рискованные для репутации бизнес-связи есть и у других кандидатов в ВСП. К примеру, супруга судьи Суворовского райсуда Одессы Вадима Киселева долгое время работала в структурах скандальных одесских предпринимателей Бориса Кауфмана и Александра Грановского. До назначения судьей в компаниях бизнесменов работал и сам кандидат.

По словам экспертов, Сергея Бурлакова также можно считать креатурой Бориса Гулько, главы Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Кроме того, вместе с бывшей генпрокуроркой Ириной Венедиктовой и ее мужем Денисом Колесником, кандидат на должность члена ВСП является основателем ОО "Харьковский юридический центр". Эту организацию Венедиктова "забыла" указать в декларации, за что активист Сергей Стерненко написал на нее заявление в НАБУ. "Наличие конфликта интересов в решениях Бурлакова и Венедиктовой относительно юрисдикций друг друга еще предстоит выяснить. Однако нелишне будет напомнить, что отстранение генпрокурорки со своего поста было напрямую связано с войной с Россией, а именно с многочисленными случаями коллаборационизма сотрудников Офиса Генпрокур и региональных прокуратур", - пишет издание.

"Для снижения риска попадания в органы уровня Высшего совета правосудия потенциальных коллаборантов и предателей вопроса связей с российской федерацией кандидатам в анкетах и на собеседованиях стоило бы ставить одним из первых, передавая потенциально опасных на проверку в СБУ", - резюмируют авторы.