«Слуга народа» Безгон предположительно переписал квартиру в Крыму на родственницу-«единороску» – СМИ

После аннексии Крыма депутат Верховной Рады Украины Виталий Безгин, возможно, "лишился" своего имущества на полуострове из-за достаточно интересного механизма, используя близких родственников, разделяющих кремлевскую политику. Возникают также вопросы автопарка, принадлежащего к этому парламентарию: анализ декларации политика показал наличие неоднозначной информации. Об этом сообщает редакция "СтопКора" со ссылкой на собственные источники.

Виталий Безгин – предприниматель, пиарщик и эксперт в области местного самоуправления. Начиная с 2019 года он является депутатом Верховной Рады от политической партии "Слуга народа". Особое внимание следует обратить на его родословную, ведь Виталий Безгин родился на Крымском полуострове. В Евпатории господин Виталий владел частью квартиры, которую переписал на Галину Герасимову – эта женщина, по данным СМИ, является родственницей парламентария.

"Просматривая российские государственные сайты, мы нашли ее фамилию в списке депутатов так называемого Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва, а также среди членов всероссийской политической партии "Единая Россия". Кроме того, видим, что она отказалась от украинского паспорта и получила российский .И не знать об этом нардеп не мог, ведь его тетя даже есть на украинском Миротворце", - комментирует журналист "СтопКора" Артем Поликовский.

После получения доверенности Галиной Герасимовой была произведена продажа квартиры, как отражено в официальных записях реестров российской федерации.

Такие действия могут вызвать вопросы в контексте украинского законодательства. Как подчеркивают юридические эксперты, акты признания законов Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым, уплата налогов в соответствии с российскими нормативами, прямое взаимодействие с представителем оккупационных властей в роли депутата партии "Единая россия" и допущение применения оккупационных правовых актов на территории Автономной Республики Крым целью лишения законного владения недвижимым имуществом свидетельствуют о совершении преступления. Как установили журналисты, вся семья политика из Крыма получила российские паспорта, что подтверждается данными из реестров России.

Дополнительно Галина Герасимова дважды пересекла государственную границу Украины: впервые – выезжая из Крыма, а второй – возвращаясь назад. Эти события произошли в июле 2018 года, причем во второй поездке она использовала украинские документы, несмотря на то, что в 2014 году получила российский паспорт. Команда расследователей из "СтопКора" проанализировала декларации политика и обнаружила интересный факт. Согласно изменениям в декларации за 2020 год, Безгин приобрел автомобиль Jaguar XF 2016 выпуска за 149 тысяч гривен, тогда как минимальная стоимость аналогичных автомобилей той же марки и года выпуска составляет около 800 тысяч гривен.

Вопрос вызывает и эффективность нормотворческой работы парламентария, ведь, как стало известно журналистам, нардеп любит путешествовать. К примеру, за 2021 год Виталий Безгин отсутствовал в Украине совокупно почти два месяца, из-за чего пропустил пятую часть голосований в Верховной Раде. Медийщики попытались связаться с нардепом по телефону, однако он не берет трубку. СМС с вопросами тоже осталось без ответа. Поэтому журналисты просят правоохранительные органы немедленно обратить внимание на вышеизложенные факты и провести собственную проверку, а также направили запросы относительно этой ситуации в прокуратуру Крыма.