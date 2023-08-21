«Слуга народу» Безгін імовірно переписав квартиру в Криму на родичку-«єдинороску» – ЗМІ

Після анексії Криму депутат Верховної Ради України Віталій Безгін, можливо, "позбавився" свого майна на півострові через досить цікавий механізм, використовуючи близьких родичів, які поділяють кремлівську політику. Виникають також питання щодо автопарку, що належить до цього парламентаря: аналіз декларації політика показав наявність неоднозначної інформації. Про це повідомляє редакція "СтопКору" з посиланням на власні джерела.

Віталій Безгін — підприємець, піарник та експерт у галузі місцевого самоврядування. Починаючи з 2019 року, він є депутатом Верховної Ради від політичної партії "Слуга народу". Особливу увагу слід звернути на його родовід, адже Віталій Безгін народився на Кримському півострові. У Євпаторії пан Віталій володів частиною квартири, яку переписав на таку собі Галину Герасимову – ця жінка, за даними ЗМІ, є родичкою парламентаря.

"Переглядаючи російські державні сайти, ми знайшли її прізвище в списку депутатів так званої Державної Ради Республіки Крим 2-го скликання, а також серед членів всеросійської політичної партії "Єдина росія". Крім того, бачимо, що вона відмовилася від українського паспорту та отримала російський. І не знати про це нардеп не міг, адже його тітка навіть є на українському Миротворці", – коментує журналіст "СтопКору" Артем Поліковський.

Після отримання довіреності Галиною Герасимовою було проведено продаж квартири, як відображено в офіційних записах реєстрів російської федерації.

Такі дії можуть викликати питання в контексті українського законодавства. Як підкреслюють юридичні експерти, акти визнання законів Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим, сплата податків відповідно до російських нормативів, пряма взаємодія з представником окупаційної влади в ролі депутата партії "Єдина росія" та допущення застосування окупаційних правових актів на території Автономної Республіки Крим метою позбавлення законного володіння нерухомим майном свідчать про скоєння злочину. Як встановили журналісти, вся родина політика із Криму отримала російські паспорти, що підтверджується даними з реєстрів Росії.

Додатково Галина Герасимова двічі перетнула державний кордон України: вперше – виїжджаючи з Криму, а вдруге – повертаючись назад. Ці події відбулися у липні 2018 року, причому у другій поїздці вона використала українські документи, незважаючи на те, що ще у 2014 році отримала російський паспорт. Команда розслідувачів зі "СтопКору" проаналізувала декларації політика та виявила цікавий факт. Відповідно до змін у декларації за 2020 рік, Безгін придбав автомобіль Jaguar XF 2016 року випуску за 149 тисяч гривень, тоді як мінімальна вартість аналогічних автомобілів тієї ж марки та року випуску становить близько 800 тисяч гривень.

Питання викликає й ефективність нормотворчої роботи парламентаря, адже, як стало відомо журналістам, нардеп полюбляє подорожувати. До прикладу, за 2021 рік Віталій Безгін був відсутній в Україні сукупно майже два місяці, через що пропустив п'яту частину голосувань у Верховній Раді. Медійники спробували зв'язатися з нардепом телефоном, проте він не бере слухавку. СМС із запитаннями також залишилося без відповіді. Тож журналісти просять правоохоронні органи негайно звернути увагу на викладені вище факти та провести власну перевірку, а також спрямували запити стосовно цієї ситуації до прокуратури Криму.