Центробанк Росії розпродав рекордні 44 тонни золота із резервів, щоб наповнити бюджет

Центральний банк Росії шостий місяць поспіль розпродає золото із резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів (76,36 мільярда доларів США) за півроку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

У червні золотий запас Росії, п'ятий за розміром у світі, скоротився ще на 0,3 млн тройських унцій, або 9,33 тонни, а з початку року схуд на 1,4 млн унцій, або 43,5 тонни, випливає з даних регулятора.

Розпродаж став рекордним як мінімум за останні чверть століття — весь період, який охоплює статистика Всесвітньої ради із золота. За його даними, близьку за масштабами продаж дорогоцінного металу Центробанк РФ проводив лише одного разу — 2002 року. Тоді за 6-місячний період (з січня до червня) золотий запас Росії зменшився на 36,1 тонни.

Навіть під час пандемії, коли влада продала активи із ЗВР для підтримки рубля та бюджету, Центробанк РФ реалізував у 6 разів менше золота — 7,6 тонни в період з липня-2020 по квітень-2021. Станом на 1 липня 2026 року золотий запас Центробанку скоротився до 2,283 тисяч тонн (73,4 млн унцій) — мінімуму з лютого 2020 року.

Від продажу золота Центробанк міг виручити близько $5,6 млрд. І ці гроші пішли на балансування бюджету, сказав аналітик Freedom Global Володимир Чернов.

Центробанк РФ приступив до продажу золота, тому що не не хоче «пропалювати» всі резерви, що залишилися в юанях, зауважують економісти Олександра Прокопенка і Олександр Коляндр. Юані — остання доступна Центробанку валюта для операцій на ринку та впливу на курс рубля, а скільки її залишилося у золотовалютному резерві, достеменно невідомо. За останніми доступними даними, ЦБ мало близько $100 млрд у китайських юанях, але з того часу ця сума могла скоротитися.

За словами Чернова, основну частину золота, ймовірно, було продано російським банкам через біржовий та позабіржовий ринок. Дані Мосбіржі підтверджують: обсяг операцій із золотом на майданчику цього року різко зріс. Лише у березні він досяг 42,6 тонни, з яких 14 тонн припало на угоди з постачанням металу.

Зауважимо, витрати та дефіцит федерального бюджету Росії у 2026 році можуть перевищити офіційні плани більш ніж на 1 трлн рублів, або 12,85 млрд доларів