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Центробанк России распродал рекордные 44 тонны золота из резервов, чтобы наполнить бюджет
Центральный банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, достигший почти 6 триллионов рублей (76,36 миллиарда долларов США) за полгода.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.
В июне золотой запас России, пятый по размеру в мире, сократился еще на 0,3 млн. тройских унций, или 9,33 тонны, а с начала года похудел на 1,4 млн. унций, или 43,5 тонны, следует из данных регулятора.
Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века — весь период, охватываемый статистикой Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгоценного металла Центробанк РФ проводил только однажды – в 2002 году. Тогда за 6-месячный период (с января по июнь) золотой запас России уменьшился на 36,1 тонны.
Даже во время пандемии, когда власти продали активы по ЗВР для поддержки рубля и бюджета, Центробанк РФ реализовал в 6 раз меньше золота — 7,6 тонны в период с июля-2020 по апрель-2021. По состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас Центробанка сократился до 2,283 тысячи тонн (73,4 млн унций) — минимума с февраля 2020 года.
От продажи золота Центробанк мог выручить около $5,6 млрд. И эти деньги ушли на балансировку бюджета, сказал аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
Центробанк РФ приступил к продаже золота, потому что не хочет «прожигать» все оставшиеся в юанях резервы, отмечают экономисты Александра Прокопенко и Александр Коляндр. Юани — последняя доступная Центробанку валюта для операций на рынке и влияния на курс рубля, а сколько ее осталось в золотовалютном резерве, неизвестно. По последним доступным данным, ЦБ составило около $100 млрд в китайских юанях, но с тех пор эта сумма могла сократиться.
По словам Чернова, основная часть золота, вероятно, была продана российским банкам через биржевой и внебиржевой рынок. Данные Мосбиржи подтверждают: объем сделок с золотом на площадке в этом году резко возрос. Только в марте он достиг 42,6 тонн, из которых 14 тонн пришлось на сделки с поставкой металла.
Заметим, расходы и дефицит федерального бюджета России в 2026 году могут превысить официальные планы более чем на 1 трлн рублей или 12,85 млрд долларов.