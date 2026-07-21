Голосовий AI-асистент почав приймати дзвінки у Державній службі зайнятості

Мінекономіки запустило першого в Україні голосового AI-асистента у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Сервіс працює 24/7, відповідає під час повітряних тривог і скорочує час очікування до 18 секунд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Як AI змінює роботу служби зайнятості

Пілотний проєкт покликаний забезпечити безперервну роботу державного сервісу незалежно від часу доби чи безпекової ситуації, зокрема під час повітряних тривог, коли оператори не можуть відповідати на звернення.

За словами заступника міністра Олександра Циборта, за час пілотного запуску AI-асистент уже опрацював понад 2,7 тис. дзвінків, скоротив середній час відповіді до 18 секунд і забезпечив майже повне покриття звернень у неробочий час та під час повітряних тривог.

"Наступний етап - масштабування рішення з нинішніх 4 тис. до 80 тис. телефонних звернень на місяць. Ми вже сьогодні інвестуємо в технології, які дадуть змогу ефективніше використовувати ресурси контакт-центру та підтримувати високу якість сервісу навіть зі зростанням навантаження", - зазначив Циборт.

У міністерстві наголошують, що це перший випадок в Україні, коли генеративний штучний інтелект використовується для приймання вхідних дзвінків на офіційній гарячій лінії державного органу. Під час пілотного етапу AI-асистент забезпечив 100% обробки звернень у неробочі години та взяв на себе близько 20% типових дзвінків у робочий час.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що впровадження технології дозволило зробити державний сервіс доступним цілодобово, поєднавши сучасні цифрові рішення з орієнтованим на потреби громадян обслуговуванням.

Партнером проєкту стала компанія ElevenLabs - один зі світових розробників розмовних AI-рішень. У компанії зазначили, що спільно з Міністерством економіки створили систему, яка відповідає вимогам безпеки, забезпечує відповідальне використання штучного інтелекту та підтримує безперервне надання державних послуг навіть у надзвичайних умовах.

Після завершення пілотного етапу Мінекономіки оцінить результати роботи голосового AI-асистента та можливість масштабування такого рішення на інші державні сервіси.

Запуск AI-асистента є частиною цифрової трансформації ринку праці. У межах цього напряму Міністерство економіки розбудовує цифрову екосистему "Обрій", яка має забезпечити проактивний підхід до взаємодії держави з громадянами. Платформа допомагатиме людям у пошуку роботи, здобутті нових навичок і працевлаштуванні, а також стане основою для впровадження нових AI-сервісів та інтеграції з державними реєстрами.

Довідка

"Обрій" - цифрова екосистема ринку праці України, яка об'єднає в єдиному цифровому середовищі інформацію про вакансії, професійні навички, можливості для навчання та державні сервіси. Її мета - спростити громадянам пошук роботи й професійний розвиток, а також надати державі сучасний інструмент для ухвалення рішень на основі актуальних даних про ринок праці.

Екосистему розробляють Міністерство економіки та довкілля України спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Проєкт реалізується за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну" (PFRU), яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, а також за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що фінансується UK International Development і впроваджується Фондом Євразія. Виконавчим партнером проєкту є BRDO.

ElevenLabs - міжнародна компанія, що спеціалізується на дослідженнях і розробці рішень у сфері штучного інтелекту. Її платформа дає змогу створювати голосових AI-агентів і масштабувати природне багатомовне голосове спілкування для бізнесу та державного сектору. Технології ElevenLabs використовують мільйони користувачів і організацій у різних країнах світу, зокрема у сферах клієнтського сервісу, медіа, освіти, телекомунікацій, фінансових послуг, роздрібної торгівлі, охорони здоров'я та державного управління.

Нагадаємо, раніше Google Cloud додала до свого хмарного сервісу спеціалізовані моделі штучного інтелекту від компанії SandboxAQ. Це дає змогу прискорити наукові дослідження у сфері розробки ліків, матеріалознавства та виробництва напівпровідників.