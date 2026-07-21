Голосовой AI-ассистент начал принимать звонки в Государственную службу занятости

Минэкономики запустило первого в Украине голосового AI-ассистента в контакт-центре Государственной службы занятости. Сервис работает 24/7, отвечает при воздушных тревогах и сокращает время ожидания до 18 секунд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Как AI меняет работу службы занятости

Пилотный проект призван обеспечить непрерывную работу государственного сервиса независимо от времени суток или ситуации безопасности, в частности во время воздушных тревог, когда операторы не могут отвечать на обращение.

По словам замминистра Александра Циборта, за время пилотного запуска AI-ассистент уже обработал более 2,7 тыс. звонков, сократил среднее время ответа до 18 секунд и обеспечил почти полное покрытие обращений в нерабочее время и во время воздушных тревог.

"Следующий этап - масштабирование решения с нынешних 4 тыс. до 80 тыс. телефонных обращений в месяц. Мы уже сегодня инвестируем в технологии, которые позволят более эффективно использовать ресурсы контакт-центра и поддерживать высокое качество сервиса даже с ростом нагрузки", - отметил Циборт.

В министерстве отмечают, что это первый случай в Украине, когда генеративный искусственный интеллект используется для приема входящих звонков на официальной горячей линии государственного органа. В ходе пилотного этапа AI-ассистент обеспечил 100% обработки обращений в нерабочие часы и взял на себя около 20% типовых звонков в рабочее время.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что внедрение технологии позволило сделать государственный сервис доступным круглосуточно, соединив современные цифровые решения с ориентированным на нужды граждан обслуживанием.

Партнером проекта стала компания ElevenLabs – один из мировых разработчиков разговорных AI-решений. В компании отметили, что совместно с Министерством экономики была создана система, которая отвечает требованиям безопасности, обеспечивает ответственное использование искусственного интеллекта и поддерживает непрерывное предоставление государственных услуг даже в чрезвычайных условиях.

После завершения пилотного этапа Минэкономики оценит результаты работы голосового AI-ассистента и возможность масштабирования решения на другие государственные сервисы.

Запуск AI-ассистента является частью цифровой трансформации рынка труда. В рамках этого направления Министерство экономики развивает цифровую экосистему "Горизонт", которая должна обеспечить проактивный подход к взаимодействию государства с гражданами. Платформа поможет людям в поиске работы, получении новых навыков и трудоустройстве, а также станет основой для внедрения новых AI-сервисов и интеграции с государственными реестрами.

Справка

"Обрій" - цифровая экосистема рынка труда Украины, которая объединит в единой цифровой среде информацию о вакансиях, профессиональных навыках, возможностях для обучения и государственных сервисах. Ее цель – упростить гражданам поиск работы и профессиональное развитие, а также предоставить государству современный инструмент для принятия решений на основе актуальных данных о рынке труда.

Экосистема разрабатывается Министерством экономики и окружающей среды Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Проект реализуется при поддержке Программы "Партнерство за сильную Украину" (PFRU), которую финансируют правительства Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, а также при поддержке проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), финансируемый UK DIGIT. Исполнительным партнером проекта является BRDO.

ElevenLabs – международная компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке решений в сфере искусственного интеллекта. Ее платформа позволяет создавать голосовые AI-агенты и масштабировать естественное многоязычное голосовое общение для бизнеса и государственного сектора. Технологии ElevenLabs используют миллионы пользователей и организаций в разных странах мира, в частности в сфере клиентского сервиса, медиа, образования, телекоммуникаций, финансовых услуг, розничной торговли, здравоохранения и государственного управления.

Напомним, ранее Google Cloud добавила в свой облачный сервис специализированные модели искусственного интеллекта от компании SandboxAQ. Это позволяет ускорить научные исследования в области разработки лекарств, материаловедения и производства полупроводников.