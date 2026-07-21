Елітні авто та апартаменти в Буковелі: посадовці Нацгвардії привласнили понад 150 млн грн

НАБУ та САП викрили масштабну схему в Нацгвардії. Посадовці вкрали понад 150 млн грн на закупівлі складів. Замість забезпечення військових, організатори купували елітні авто та нерухомість у Буковелі

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед фігурантів справи — посадовці Головного управління НГУ, зокрема заступник директора департаменту логістики, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник, а також приватні підприємці та залучені оцінювачі.

Махінації із закупівлею складу та військового майна

За даними слідства, у 2024 році для потреб Нацгвардії виникла необхідність у придбанні складу для зберігання продовольства військовослужбовців. Замість прямої закупівлі нерухомості у власників, посадовці вступили у змову з підприємцями, які придбали необхідне приміщення на підконтрольну фірму й одразу перепродали його НГУ із штучно завищеною ціною — більш ніж на 143 млн грн.

Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за "винагороду" підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми. Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

Елітна нерухомість, авто та арешт майна

Після отримання незаконних доходів службовці НГУ значно поліпшили свій матеріальний стан, придбавши низку дороговартісних активів:

автомобілі преміумкласу: Mercedes-Benz AMG GLE 2024 року, Toyota Land Cruiser 300 2021 року та Audi Q8 2019 року;

столичну нерухомість: дворівневу квартиру в Києві площею понад 130 кв. м;

рекреаційне житло: апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів США;

землю: декілька земельних ділянок під забудову поблизу столиці.

Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тисяч доларів США та 99,7 тисяч євро накладено арешт. Підозрюваних службовців відсторонили від посад за результатами службового розслідування ще у 2025 році після перших обшуків.

Слідство триває, встановлюється причетність інших осіб та перевіряються факти легалізації злочинних коштів, а суми збитків державі підтверджені висновками експертиз та Держаудитслужби.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували масштабну мережу фейкових криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Під виглядом легального бізнесу аферисти привласнювали готівку клієнтів і не віддавали нічого натомість, а під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників понад 20 мільйонів гривень.