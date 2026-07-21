Элитные авто и апартаменты в Буковеле: должностные лица Нацгвардии присвоили более 150 млн грн

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему в Нацгвардии. Чиновники украли более 150 млн грн на закупки складов. Вместо обеспечения военных организаторы покупали элитные авто и недвижимость в Буковеле.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди фигурантов дела — должностные лица Главного управления НГУ, в частности, заместитель директора департамента логистики, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель, а также частные предприниматели и привлеченные оценщики.

Махинации по закупке склада и военного имущества

По данным следствия, в 2024 г. для нужд Нацгвардии возникла необходимость в приобретении склада для хранения продовольствия военнослужащих. Вместо прямой закупки недвижимости у собственников, должностные лица вступили в сговор с предпринимателями, которые приобрели необходимое помещение на подконтрольную фирму и сразу перепродали его НГУ с искусственно завышенной ценой более чем на 143 млн грн.

Для придания сделке видимости законности подельники привлекли оценщиков, которые за "вознаграждение" подделали отчет об оценке имущества. Вырученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы. Кроме того, эти же предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели еще более 7 млн грн при закупках солнечных станций для военных частей и шин для бронетранспортеров.

Элитная недвижимость, авто и арест имущества

После получения незаконных доходов служащие НГУ значительно улучшили свое материальное состояние, приобретя ряд дорогостоящих активов:

автомобили премиумкласса: Mercedes-Benz AMG GLE 2024, Toyota Land Cruiser 300 2021 и Audi Q8 2019;

столичную недвижимость: двухуровневую квартиру в Киеве площадью более 130 кв. м;

рекреационное жилье: апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов США;

Земля: несколько земельных участков под застройку вблизи столицы.

Сейчас на это имущество, а также на изъятые у предпринимателей 340 тысяч долларов США и 99,7 тысячи евро наложен арест. Подозреваемые служащие отстранены от должностей по результатам служебного расследования еще в 2025 году после первых обысков.

Следствие продолжается, устанавливается причастность других лиц и проверяются факты легализации преступных средств, а суммы ущерба государству подтверждены выводами экспертиз и Госаудитслужбы.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали масштабную сеть фейковых криптообменников, которые обворовывали людей по всей стране. Под видом легального бизнеса аферисты присваивали наличные клиенты и не отдавали ничего вместо, а во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников более 20 миллионов гривен.