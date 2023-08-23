"Слуга" Николай Тищенко взялся "бороться" с call-центрами, - СМИ

В конце июля народный депутат Николай Тищенко заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, работавший на Россию и собиравший информацию о военных и ПВО.

Об этом сообщил "Прямой".

На своей странице в Facebook депутат обнародовал видеопроверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра обнаружили печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи".

И сейчас, спустя почти месяц, история получила продолжение. В сети интернет и на отдельных телеграмм-каналах появилась аудиозапись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

Также человек, голос которого был записан, не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы ему платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит.

Таким образом, если будет доказано, что голос на аудиозаписях принадлежит Николаю Тищенко, станет ясно, что народный депутат построил новую схему для незаконного обогащения под видом "борьбы" с call-центрами, и тогда будут все основания для привлечения такого народного депутата к уголовной ответственности. .

Напомним, Николай Тищенко не раз был участником громких скандалов. Так, в разгар войны политик, несмотря на запрет на выезд, отправился в Таиланд. Тогда в СМИ попали фото депутата на пляже. Вероятно, это был не первый его трип в солнечных странах, но именно это путешествие скрыть не удалось.

Тогда Тищенко заявил, что это была служебная командировка с целью встречи с представителями украинской общины, хотя председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук соответствующего распоряжения на командировку народного депутата Тищенко не подписывал.

Другой скандал возник из-за проведения во время локдауна вечеринки нардепа в киевской гостинице Fairmont. В то время как все заведения соблюдали карантинные ограничения, Тищенко делал подарок жене с фейерверком возле гостиницы.