СМИ проанализировали, как реформа градостроения повлияет на полномочия власти на местах

Законопроект 5655 о градостроительной реформе должен ликвидировать монополию местных властей на принятие решений во всем строительном процессе, которая обычно приводила к коррупции. Именно поэтому маленькие общины поддерживают законопроект, а большие города с домами-монстрами сопротивляются. Президент Владимир Зеленский, скорее всего, документ подпишет до конца года.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Авторы подчеркивают, что именно монополия местных властей на выдачу разрешительной документации создает монополию на рынке строительства в крупных городах.

"2-3 застройщика, приближенные к мэрии, которые обычно становятся основными спонсорами избирательных компаний на городах ", – отмечается в материале.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, органы местного самоуправления не только не лишаются принципиальных прав, но и приобретают обязательную функцию мониторинга застройки (с четким описанием как это нужно делать) и конкретных прав для остановки самовольного строительства.

В центре реформы – Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС), через которую должны получаться все разрешения на строительство. Каждое решение или действие участника градостроительного процесса, зарегистрированного в системе, будет иметь персонифицированный цифровой след. В случаях нарушений законодательства это позволит четко идентифицировать незаконный шаг и его исполнителя.

Также, согласно законопроекту, обязанностью исполнительных органов местных советов станет осуществление постоянного и непрерывного мониторинга застройки.

По словам автора проекта Елены Шуляк, действующее законодательство не дает конкретных способов для его реализации, и выглядит скорее как возможность, а не обязанность. Реформа же изменяет это и обязывает исполнительные органы на местах мониторить застройку в общинах на постоянной основе. За ненадлежащее осуществление своих полномочий должностные лица будут нести персональную ответственность.

Журналисты развенчивают основные мифы о строительной реформе. В частности, о допуске на рынок после подписания законопроекта только "своих" строительных компаний. Как объясняют авторы проекта, право на выполнение строительных работ можно будет получить только в том случае, если все документы есть в реестрах и кадастрах и они действительны. "Купить" такое право будет невозможно именно из-за внедрения электронной системы. В конечной редакции реформы выдача лицензий будет производиться исключительно автоматически через электронный кабинет.

Что касается возможных злоупотреблений органами контроля, то законом предусмотрена жесткая ответственность за любые подобные нарушения — нарушители будут нести ответственность штрафами, собственным имуществом и правом работать на рынке.

Вторая оговорка касается замены государственного контроля частным. Хотя реформа такого не предполагает. Эти структуры будут существовать параллельно.

"Кроме того, сложные инфраструктурные объекты со значительным классом последствий (мосты, метро, путепроводы), объекты, заказчиками которых являются государственные органы, органы местного самоуправления, или культурного наследия национального значения остаются в сфере контроля исключительно ГИАГа ", - говорится в статье .

Критики реформы полагают, что застройщики смогут создать частные компании для контроля самих себя. Впрочем, авторы проекта подчеркивают, что в этом не будет смысла, поскольку в отношении частного контроля существовать целый ряд ограничений. Так, лица из градостроительного контроля должны будут застраховать свою ответственность за ущерб, причиненный жизни или имуществу третьих лиц в результате неправомерного действия или бездействия при осуществлении градостроительного контроля. В случае установления факта несоответствия уполномоченного лица установленным критериям или грубым нарушениям, их полномочия прекращаются, а виновные привлекаются к ответственности.

" То есть "частный контроль" не может закрыть глаза на нарушения, совершенные заказчиком (подрядчиком), поскольку в таком случае он будет привлечен к ответственности вплоть до вывода его с рынка (прекращение полномочий по осуществлению градостроительного контроля) ", - говорится в статье .

В случае неустранения заказчиком нарушений, связанных с самовольным строительством, договор с "частным контролем" расторгается и заказчик не сможет заключить договор с другим "частным контролем". Контроллером становится местный совет.

Также законопроект не предусматривает лишение архитекторов авторских прав. Указанной редакцией предусматривается только, что существенным условием договора о разработке проектной документации на строительство является определение порядка внесения изменений в проектную документацию на строительство и определение лиц, уполномоченных на осуществление авторского надзора.