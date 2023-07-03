Шмигаль должен сесть за повышение тарифов в интересах бизнеса и ложь по поводу собственной непричастности, - Мосийчук

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль должен понести ответственность за то, что сначала сам "продавливал" повышение тарифов в интересах коммерческих предприятий, а затем стал говорить, что такого решения не согласовывал.

Об этом в видеоролике заявил волонтер и бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Отметим, что ранее разгорелся скандал с решением НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. По словам главы правительства, это решение якобы не было согласовано. Однако, по словам волонтера, эти слова не соответствуют действительности.

“Кажется мне, что Денис Шмигаль должен сесть. Потому что он тупо лжет сейчас обществу. В присутствии около 30 человек на заседании Антикризисного штаба это лицо, ныне исполняющее обязанности премьер-министра, Денис Шмигаль просто криком пахал о необходимости "свободной" цены на импорт электроэнергии - что цену нужно отпустить. При рассмотрении вопроса тарифов поддерживал позицию по их наибольшему повышению тарифов на электроэнергию – и так же согласовывал увеличение тарифов на воду. А сейчас он говорит, что решение не согласовано, хотя тогда руководитель НКРЭКУ говорил ему, что этого делать нельзя. Именно тогда он сорвался и пахал, мне об этом рассказывали очевидцы, которые были на заседании Антикризисного штаба, я это знаю из нескольких источников”, - подчеркнул Мосийчук.

В результате ситуацию с тарифами на воду удалось исправить только после того, как в нее вмешался президент Владимир Зеленский, не давший Денису Шмыгалю их повысить.

В то же время волонтер уверен, что за свои действия глава правительства должен отвечать перед законом.