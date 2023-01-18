Трагедия в Броварах: правительство создало рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование катастрофы

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 18 января принял решение об образовании специальной рабочей группы, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство поручило создание рабочей группы в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. В ее состав войдут и. о. министра внутренних дел (глава Нацполиции Игорь Клименко), руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, представители других министерств.

"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", — добавил Шмыгаль.

Напомним, поисково-спасательные работы в Броварах завершились в 15:45, 18 января. Всего в результате авиационной катастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. В настоящее время СБУ рассматривает несколько версий авиакатастрофы, среди них - умышленные действия по уничтожению вертолета.