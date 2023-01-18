Трагедія в Броварах: уряд створив робочу групу, яка візьме на контроль розслідування катастрофи

Кабінет міністрів України під час позачергового засідання 18 січня прийняв рішення про утворення спеціальної робочої групи, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд доручив створення робочої групи у рамках Державної комісії ТЕБ і НС. До її складу увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ (голова Нацполіції Ігор Клименко), керівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, представники інших міністерств.

"Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи в Броварах завершили о 15:45, 18 січня. Всього внаслідок авіаційної катастрофи загинули 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Серед загиблих — міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Наразі СБУ розглядає кілька версій авіакатастрофи, серед них - умисні дії щодо знищнення гелікоптера.