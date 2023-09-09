Тренируются "отражать атаки РФ": НАТО начинает масштабные учения в Балтийском море

В субботу военно-морские подразделения стран НАТО начинают масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии, направленные на отработку действий в случае нападения России, включая возможную контратаку.

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Об этом пишет ERR, ссылаясь на заявление командующего Военно-морскими силами Германии Яна Кристиана Каака.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас", – заявил Каак.

Издание пишет, что в двухнедельных учениях под названием "Северное побережье" примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и Швеции, которая еще не входит в НАТО.

В ходе маневров будут также производиться десантные операции и нанесение ударов по суше с моря.

Вторым направлением учений станет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море, поскольку, по словам Каака, Финляндия и страны Балтии почти полностью зависят от маршрутов поставки через Балтийское море.

"Если Сувалкский коридор (65-километровая сухопутная полоса между Беларусью и Калининградской областью России, соединяющей Польшу и Литву – ред) будет заблокирован – а это легко сделать, поскольку там всего две автомобильные и одна железнодорожная ветви, – то у нас останутся только морские пути, и мы должны их использовать", – добавил немецкий адмирал.

Каак отметил, что это первые учения такого масштаба, которыми руководит крупнейшее военно-морское объединение на Балтийском море – ВМС Германии.

Из-за того, что в этом году Финляндия, до сих пор сохранявшая нейтралитет, вступила в НАТО, а в ближайшее время ожидается подтверждение заявки Швеции на вступление в альянс – это радикально изменило стратегическое положение на Балтийском море, где большинство побережья еще с наполеоновских времен принадлежало нейтральным странам, а теперь, за исключением небольших прибрежных территорий России, вся береговая линия будет принадлежать членам НАТО.

Напомним, что Швеция и Финляндия еще 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала 31-й страной НАТО. Процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией.