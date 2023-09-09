Тренуються "відбивати атаки РФ": НАТО розпочинає масштабні навчання в Балтійському морі

У суботу військово-морські підрозділи країн НАТО розпочинають масштабні навчання біля берегів Естонії та Латвії, спрямовані на відпрацювання дій у разі нападу Росії, включаючи можливу контратаку.

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Про це пише ERR, посилаючись на заяву командувача Військово-морськими силами Німеччини Яна Крістіана Каака.

"Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: тільки не при нас", - заявив Каак.

Видання пише, що у двотижневих навчаннях під назвою "Північне узбережжя" візьмуть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих у районі Балтійського моря, а також військово-морські підрозділи з США, Канади, Нідерландів, Бельгії, Франції та Швеції, яка наразі ще не входить до НАТО.

У ході маневрів будуть також проводитися десантні операції та завдання ударів по суші з моря.

Другим напрямком навчань, стане забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море, оскільки, за словами Каака, Фінляндія та країни Балтії майже повністю залежать від маршрутів постачання через Балтійське море.

"Якщо Сувалкський коридор (65-кілометрова сухопутна смуга між Білоруссю та Калінінградською областю Росії, що з'єднує Польщу та Литву - ред) буде заблокований - а це легко зробити, оскільки там всього дві автомобільні та одна залізнична гілки, - то у нас залишаться тільки морські шляхи, і ми повинні їх використовувати", - додав німецький адмірал.

Каак зазначив, що це перші навчання такого масштабу, якими керує найбільше військово-морське об'єднання на Балтійському морі - ВМС Німеччини.

Через те, що цього року Фінляндія, яка досі зберігала нейтралітет, вступила до НАТО, а найближчим часом очікується підтвердження заявки Швеції на вступ до альянсу – це радикально змінило стратегічне становище на Балтійському морі, де більшість узбережжя ще з наполеонівських часів належала нейтральним країнам, а тепер, за винятком невеликих прибережних територій Росії, вся берегова лінія належатиме членам НАТО.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія ще 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО. Процес з Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.