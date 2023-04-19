У Тамаза Сомхишвили нет бизнеса в России с 2009 года - Форбс

У Тамаза Сомхишвили нет никакого бизнеса в России с 2009 года. Об этом стало известно из интервью инвестора и гражданина Великобритании Тамаза Сомхишвили журналу Форбс.

На вопрос Форбса "А есть ли у Вас сегодня бизнес в России?" Тамаз Сомхишвили ответил: "Нет. Все это закончилось в 2007-2008 годах. Мы получили официальный документ о ликвидации "Роснефть-Экспорт" 5 февраля 2009 года".

Напомним, в 2007 году компания Сомхишвили "Киев-Терминал" победила в конкурсе на лучший инвестиционный проект по реконструкции Харьковской площади в Киеве. План реконструкции Харьковской площади предусматривал появление новой транспортной развязки, полностью решавшей ее пропускную способность. За ее строительство отвечали городские власти, Киевавтодор и Киевский метрополитен, и инвестор заплатил городу 14 млн долларов для ее финансирования. Инвестор планировал построить офисно-гостиничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 автомобилей и автовокзал и был готов привлечь для этого 165 млн долларов. Но КГГА не выполнила свои обязательства, отменила реконструкцию Харьковской площади и отказалась от компенсации ущерба инвестору .

В 2013 году городские власти прекратили проект, признали, что инвестор понес расходы и убытки, и взяли на себя обязательство их возместить. Но впоследствии городские власти продолжали нарушать свои обязательства и отказались возмещать установленный ущерб.

Судебный спор продолжается до сих пор. В 2021 году судебные слушания посещал представитель посольства Великобритании в Украине. КГГА отказывается от мирового соглашения с инвестором. 25 апреля 2023 года должно состояться судебное заседание по этому делу.

Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы «ТС Холдинг», объединяющей более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007 году, в связи с чем с 2008 г. он приостановил, а с 2009 г. полностью прекратил бизнес в России, где был соучредителем нескольких компаний .

На прошлой неделе стало известно о заключении Центра контент-анализа по поводу обвинений, звучавших в адрес Сомхишвили от нескольких украинских блогеров. По мнению экспертов Центра, кампания против Сомхишвили имела признаки умышленной дискредитации.