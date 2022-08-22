Угрозы налоговику могут быть связаны с Юнайтед Тобако - СМИ

Руководителю Департамента акцизного налога ГНС Украины Александру Ярмоленко неизвестные прислали жуткие подарки, по стилю напоминающие бандитские послания с 90-х годов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Саше Ярмоленко бандиты-теневики передали поздравления. Традиционным для бандитов способом – венок и разлитая кровь. Рядом с детской коляской. Пользуясь случаем, передаю привет бандитам и ворам, лишенным возможности воровать акциз из табака и водки в армии. Ваше время прошло и больше не придет. "Заработков" на воровстве больше не будет. Если же захотите испытать судьбу, продолжив воровать - сядете. Это в лучшем случае", - пообещал Гетманцев.

Фото: Facebook Даниила Гетманцева

Именно этот департамент несколько недель назад прекратил работу одного из крупнейших производителей нелегальных сигарет, о чем Гетманцев сообщил в своем телеграмм-канале. И хотя глава налогового комитета не уточнял, о каком именно предприятии идет речь, его заместитель по комитету, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о табачной фабрике в Желтых Водах на Днепропетровщине, сообщает РБК-Украина. Ранее Гетманцев подчеркивал, что "некоторые крупные игроки табачного рынка в Желтых Водах "не доплачивают акцизный налог, что создает основания для прекращения их деятельности".

Как известно, в Желтых Водах находится табачная фабрика ООО "Юнайтед Табако", которая неоднократно привлекала внимание как силовых органов, так и журналистов. Начиная с 2018 по 2021 год здесь регулярно проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ. В январе 2020 года прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, но производство на этой фабрике продолжилось.

В 2018 году компанией Юнайтед Тобако заинтересовались журналисты-расследователи из программы "Схемы". Они обратили внимание на то, что акцизные марки на некоторых марках сигарет этой компании имели маркировку как для импортного, а не отечественного производства. Кроме того, журналисты выяснили, что у Юнайтеда Тобако тесные связи с депутатами от "Народного Фронта", в частности, Олега Кришина и Николая Мартыненко. Последний, как известно, партнер не только Яценюка, но и близкий соратник лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Его называли одним из главных "кошельков" партии Порошенко. Мартыненко подозревали в махинациях со снабжением урана государственному предприятию, организацией коррупционных схем с государственных предприятий ВостокОК и "Энергоатом", что нанесло государству ущерб в сумме 6,4 млн евро и $17,2 млн.

С табачной фабрикой в Желтых водах Мартыненко связан через своих бизнес-партнеров – братьев Николая и Руслана Журило. Те, в свою очередь, тоже замешаны в схемах на Восточном ГОКе. В 2021 году табачную фабрику в Желтых Водах было названо крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине.

Несмотря на это, в конце июля 2022 Юнайтед Тобако получила розничную лицензию во Львове, которая дает ей возможность торговать своей продукцией с поддельной акцизной маркой по всей Украине.

Примечательно, что в конце прошлого года незаконная торговля сигаретами в Украине установила новый антирекорд – 20,4% по сравнению с 10% в 2020 году. По данным исследовательской компании "Кантар", среднегодовой показатель нелегального рынка сигарет в 2021 году составил 16,9% или 8,4 млрд штук сигарет. В результате этого бюджеты всех уровней недополучили 15,4 млрд грн налоговых сборов.