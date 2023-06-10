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Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС

Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС

Украине была оказана гуманитарная помощь и горючее по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В гуманитарный груз входят коллекторный трубопровод для перекачки сточных вод, подводные насосы, мотопомпы, резиновые лодки, защитные костюмы, спасательные жилеты, летняя и зимняя одежда.

Сегодня в рамках помощи от Азербайджана компания SOCAR предоставила 20 тонн горючего ГСЧС Украины в Одесской области.

Также в первые часы после техногенной катастрофы на Каховской ГЭС в рамках гуманитарной миссии компания SOCAR предоставила Благотворительной организации "Я помогу" и Благотворительному фонду "Япомога" более тысячи литров дизеля и газа для спасения людей и животных.

АЗК SOCAR, расположенные на эвакуационном пути, готовы предоставить места отдыха и бесплатно накормить пострадавших.

Фото 2 — Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС
Фото 3 — Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС
Фото 4 — Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС
Фото 5 — Украина получила гуманитарную помощь и топливо от Азербайджана для пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС