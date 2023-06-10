Україна отримала гуманітарну допомогу та пальне від Азербайджану для постраждалих від катастрофи на Каховській ГЕС

Україні було надано гуманітарну допомогу та пальне за розпорядженням Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва. До гуманітарного вантажу входять колекторний трубопровід для перекачки стічних вод, підводні насоси, мотопомпи, гумові човни, захисні костюми, рятувальні жилети, літній та зимовий одяг.

Сьогодні в рамках допомоги від Азербайджану компанія SOCAR надала 20 тис тон пального ДСНС України в Одеській області.

Також у перші години після техногенної катастрофи на Каховській ГЕС в рамках гуманітарної місії компанія SOCAR надала Благодійній організації "Я допоможу" та Благодійному фонду "Япомога" більше тисячі літрів дизелю та газу для порятунку людей і тварин.

АЗК SOCAR, що розміщені на евакуаційному шляху, готові надати місця для відпочинку та безкоштовно нагодувати постраждалих.