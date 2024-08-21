Украина ратифицировала участие в программе ЕС по борьбе с мошенничеством

Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения с ЕС об участии Украины в программе по борьбе с мошенничеством (EUAF). Сообщает Министерство финансов.

Соглашение было подписано Министром финансов Украины Сергеем Марченко и Еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрирования Йоханнесом Ханом 20 марта 2024 года.

"Участие Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством даст нам возможность получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность Украины в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам", — сообщил в своем выступлении. выступления в парламенте заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук.

Он добавил, что после подписания закона президентом Украина станет первой страной, которая не является членом ЕС, но участвует в программе.

Также программа EUAF предусматривает финансирование для участников по следующим направлениям:

внедрение ИТ-инструментов для усиления международного сотрудничества с Еврокомиссией;

поддержка и содействие финансовым расследованиям;

техническая и оперативная поддержка органов по борьбе с мошенничеством и незаконной деятельностью;

развитие ИТ-потенциала и обмен данными;

организация специализированных учений, семинаров и исследований по улучшению сотрудничества между службами, защищающими финансовые интересы ЕС.

О EUAF

Программа ЕС EU Anti-fraud Programme (EUAF) направлена на борьбу с мошенничеством, коррупцией и другими незаконными действиями, угрожающими финансовым интересам ЕС.

В частности, программа поощряет укрепление способности государств-членов проводить расследование, включая их цифровизацию, и включает поддержку специализированного обучения и исследовательской деятельности. Бюджет программы на 2021-2027 годы составляет 114,2 миллиона евро.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество" . Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Да, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% — 500-1000 гривен, 13,8% — 1000-2000 гривен, 17,5% — 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

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