Україна ратифікувала участь у програмі ЄС по боротьбі з шахрайством

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію Угоди з ЄС щодо участі України в програмі боротьби із шахрайством (EUAF). Повідомляє Міністерство фінансів.

Додамо, що угода була підписана Міністром фінансів України Сергієм Марченком та Єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування Йоханнесом Ханом 20 березня 2024 року.

“Участь України у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами”, – повідомив під час свого виступу в парламенті заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Він додав, що після підписання закону президентом, Україна стане першою країною, яка не є членом ЄС, але бере участь у програмі.

Також програма EUAF передбачає фінансування для учасників у таких напрямках:

впровадження ІТ-інструментів для посилення міжнародної співпраці з Єврокомісією;

підтримка та сприяння фінансовим розслідуванням;

технічна та оперативна підтримка органів для боротьби з шахрайством і незаконною діяльністю;

розвиток ІТ-потенціалу та обмін даними;

організація спеціалізованих навчань, семінарів і досліджень для покращення співпраці між службами, що захищають фінансові інтереси ЄС.

Про EUAF

Програма ЄС EU Anti-fraud Programme (EUAF) спрямована на боротьбу з шахрайством, корупцією та іншими незаконними діями, що загрожують фінансовим інтересам ЄС.

Зокрема, програма заохочує зміцнення спроможності держав-членів проводити розслідування, включно з їх цифровізацією, та включає підтримку спеціалізованого навчання та дослідницької діяльності. Бюджет програми на 2021-2027 роки складає 114,2 мільйонів євро.

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

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