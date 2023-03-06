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В ЦПК выступили против избрания в Высший совет правосудия адвоката Кивы Шевчука, поддерживавшего диктаторские законы
В Центре противодействия коррупции (ЦПК) назвали адвоката Алексея Шевчука, который баллотируется в Высший совет правосудия сомнительным кандидатом и надеется, что он не пройдет конкурс. Среди главных претензий к Шевчуку: защита Ильи Кивы, поддержка диктаторских законов 16 января и работа на Медведчука.
Об этом стало известно со страницы ЦПК в Facebook.
"Этический совет проводит собеседования с очередной группой кандидатов в Высший совет правосудия. Теперь по квоте Президента. И следует отметить, что с доброчестностью некоторых кандидатов не все хорошо. В частности, есть такой скандальный адвокат Алексей Шевчук, который в свое время поддержал "диктаторские законы 16 января", защищал такое ничтожество как кива, а также вел авторскую программу на канале Медведчука", - пишет ЦПК.
Среди главных клиентов Шевчука в ЦПК упоминают олигархов, депутатов, судей и чиновников. Его клиенты подозреваются в причастности к получению взяток и схемам по хищению государственных средств на миллиарды гривен. Среди клиентов Шевчука фигурируют олигархи Онищенко и Бахматюк, депутаты Дубневич и Розенблат, глава Госслужбы занятости Кашуба, судьи Емельянова и Первушина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Что касается вышеупомянутой авторской программы на канале ZIK, то однажды Шевчук пригласил на эфир "янтарного депутата" Розенблата. Самое интересное, что сам Шевчук выступает адвокатом Розенблата по известному делу НАБУ", - отмечают в ЦПК.
В Центре противодействия коррупции Шевчука также обвиняют в попытке рейдерского захвата медиа "Судебный репортер", причастности к клонированию общественных организаций и институтов, привлеченных к проведению судебной реформы. Шевчуку вспомнили и неоднократное фигурирование его и его фирм в уголовных производствах.
"Добавим, что кандидат неоднократно безуспешно принимал участие в конкурсах на должности в государственных органах. В частности, он: не прошел в Высший антикорсуд из-за отсутствия нужного опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; не прошел в состав Совета общественного контроля НАБУ, из-за чего подавал иск в ОАСК; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ. Надеемся, что этот список пополнится еще и конкурсом в Высший совет правосудия. В заключение выражаем сожаление, что собеседования проходят в закрытом режиме. Хотелось бы услышать ответы Шевчука на затронутые моменты", - резюмируют в ЦПК.
Как сообщалось ранее, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области приостановила действие адвокатского свидетельства Алексея Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".