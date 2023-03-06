В ЦПК выступили против избрания в Высший совет правосудия адвоката Кивы Шевчука, поддерживавшего диктаторские законы

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) назвали адвоката Алексея Шевчука, который баллотируется в Высший совет правосудия сомнительным кандидатом и надеется, что он не пройдет конкурс. Среди главных претензий к Шевчуку: защита Ильи Кивы, поддержка диктаторских законов 16 января и работа на Медведчука.

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Об этом стало известно со страницы ЦПК в Facebook.

"Этический совет проводит собеседования с очередной группой кандидатов в Высший совет правосудия. Теперь по квоте Президента. И следует отметить, что с доброчестностью некоторых кандидатов не все хорошо. В частности, есть такой скандальный адвокат Алексей Шевчук, который в свое время поддержал "диктаторские законы 16 января", защищал такое ничтожество как кива, а также вел авторскую программу на канале Медведчука", - пишет ЦПК.

Среди главных клиентов Шевчука в ЦПК упоминают олигархов, депутатов, судей и чиновников. Его клиенты подозреваются в причастности к получению взяток и схемам по хищению государственных средств на миллиарды гривен. Среди клиентов Шевчука фигурируют олигархи Онищенко и Бахматюк, депутаты Дубневич и Розенблат, глава Госслужбы занятости Кашуба, судьи Емельянова и Первушина.

"Что касается вышеупомянутой авторской программы на канале ZIK, то однажды Шевчук пригласил на эфир "янтарного депутата" Розенблата. Самое интересное, что сам Шевчук выступает адвокатом Розенблата по известному делу НАБУ", - отмечают в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции Шевчука также обвиняют в попытке рейдерского захвата медиа "Судебный репортер", причастности к клонированию общественных организаций и институтов, привлеченных к проведению судебной реформы. Шевчуку вспомнили и неоднократное фигурирование его и его фирм в уголовных производствах.

"Добавим, что кандидат неоднократно безуспешно принимал участие в конкурсах на должности в государственных органах. В частности, он: не прошел в Высший антикорсуд из-за отсутствия нужного опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; не прошел в состав Совета общественного контроля НАБУ, из-за чего подавал иск в ОАСК; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ. Надеемся, что этот список пополнится еще и конкурсом в Высший совет правосудия. В заключение выражаем сожаление, что собеседования проходят в закрытом режиме. Хотелось бы услышать ответы Шевчука на затронутые моменты", - резюмируют в ЦПК.

Как сообщалось ранее, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области приостановила действие адвокатского свидетельства Алексея Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".