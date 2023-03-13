В Испанской федерации футбола заявили о вмешательстве украинских властей в работу УАФ

Испанская и Португальская футбольные федерации рассматривают возможность включения в общую заявку на проведение ЧМ-2030 Марокко вместо Украины. И такая инициатива продиктована тем, что в работу украинской ассоциации футбола вмешивается правительство, пишет Euro Day.

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Как уточняет издание, переговоры Испанской федерация футбола (RFEF) с Марокко начались после того, как в Украине состоялась попытка отстранения президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко от занимаемой должности с помощью решения местного суда.

«Правительство Испании и Испанская федерация футбола (RFEF) рассматривают организацию чемпионата мира 2030 года как стратегическую цель. Заявка Испании активно поддерживается УЕФА, хотя другие серьезные заявки, такие как заявка Греции, Египта и Саудовской Аравии также находятся в процессе рассмотрения УЕФА», - сказано в статье со ссылкой на заявление RFEF.

Однако RFEF уточняет, что возможное вхождение Марокко «не заменяет Украину», и объясняет это двумя совершенно разными и самостоятельными действиями.

«Федерация добавляет, что представление кандидатуры (на проведение ЧМ-2030) является прерогативой футбольных федераций Португалии и Испании, а не их правительств, которые должны избегать любого вмешательства во внутренние дела федераций, как это имеет место в Украине», - сообщает Euro Day.

Ранее о недопустимости вмешательства правительства в деятельность Украинской ассоциации футбола также заявляли УЕФА и ФИФА, реагируя на факты уголовного преследования представителя УАФ и на попытку проведения незаконных выборов главы украинской Ассоциации.

Напомним, что попытка отстранения главы УАФ от занимаемой должности со стороны прокуроров ОГП через Печерский суд имела место в феврале этого года. Но по факту отстранение не состоялась, так как УАФ оспорила решение, и президент Ассоциации Андрей Павелко продолжил исполнять свои обязанности.

После этого факта вмешательства в деятельность национальной футбольной организации, что запрещено уставами ФИФА и УЕФА, первый вице-президент УАФ Олег Протасов призвал генпрокурора Украины Андрея Костина рассмотреть ходатайство об отстранении из дела против УАФ двух прокуроров.