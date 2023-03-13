В Іспанській федерації футболу заявили про втручання української влади в роботу УАФ

Іспанська та Португальська футбольні федерації розглядають можливість включення до спільної заявки на проведення ЧС-2030 Марокко замість України. І таку ініціативу продиктовано тим, що в роботу української асоціації футболу втручається уряд, пише Euro Day.

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Як уточнює видання, переговори Іспанської федерації футболу (RFEF) з Марокко розпочалися після того, як в Україні відбулася спроба усунення президента Української асоціації футболу Андрія Павелка з посади за допомогою рішення місцевого суду.

«Уряд Іспанії та Іспанська федерація футболу (RFEF) розглядають організацію чемпіонату світу 2030 року як стратегічну мету. Заявка Іспанії активно підтримується УЄФА, хоча інші серйозні заявки, такі як заявка Греції, Єгипту та Саудівської Аравії, також знаходяться в процесі розгляду УЄФА», - сказано у статті з посиланням на заяву RFEF.

Проте RFEF уточнює, що можливе входження Марокко «не замінює Україну», і пояснює це двома абсолютно різними та самостійними діями.

"Федерація додає, що подання кандидатури (на проведення ЧС-2030) є прерогативою футбольних федерацій Португалії та Іспанії, а не їхніх урядів, які повинні уникати будь-якого втручання у внутрішні справи федерацій, як це має місце в Україні", - повідомляє Euro Day.

Раніше про неприпустимість втручання уряду в діяльність Української асоціації футболу також заявляли УЄФА та ФІФА, реагуючи на факти кримінального переслідування представника УАФ і на спробу проведення незаконних виборів голови української Асоціації.

Нагадаємо, що спроба усунення голови УАФ з посади з боку прокурорів ОГП через Печерський суд мала місце у лютому цього року. Але за фактом усунення не відбулося, оскільки УАФ заперечила рішення, і президент Асоціації Андрій Павелко продовжив виконувати свої обов'язки .

Після цього факту втручання у діяльність національної футбольної організації, що заборонено статутами ФІФА та УЄФА, перший віце-президент УАФ Олег Протасов закликав генпрокурора України Андрія Костіна розглянути клопотання щодо усунення зі справи проти УАФ двох прокурорів.