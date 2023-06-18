В ISW рассказали, как Кремль использует "мирный план" стран Африки

Делегация, представлявшая семь африканских государств, встретилась с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 17 июня, чтобы предложить общий мирный план, больше сосредоточенный на возобновлении международной торговли.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что премьер-министр Египта, представитель президента Уганды, а также президенты ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Республики Конго и Сенегала ранее посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня.

Кроме того, африканской делегации пришлось спрятаться в укрытии во время российской ракетной атаки по Киеву.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса исправил предварительные возражения своего спикера о том, что российские войска не совершали атак на Киев во время визита, и признал, что "такая атака не предвещает ничего хорошего для установления мира".

Рамафоса представил обобщенный мирный план из десяти пунктов с призывом к прекращению боевых действий и достижению мирного урегулирования путем уважения суверенитета и установления гарантий безопасности как для Украины, так и России. Африканская делегация также призвала обеспечить движение зерна и удобрений как из Украины, так и России.

В свою очередь, Путин заявил, что Кремль приветствует "взвешенный" подход африканских государств к решению войны в Украине во время встречи с делегацией, но не стал комментировать осуществимость предложенного Рамафосой мирного плана.

Президент Коморских Островов и нынешний глава Африканского Союза Азали Асумани во время встречи с Путиным использовал язык, похожий на любимую Кремлем риторику "русского мира" по войне в Украине, заявив, что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире зависит от "братских отношений между соседними нациями".

Асумани также подчеркнул, что мир в Украине важен для решения вопросов международной продовольственной и энергетической безопасности.

"Комментарии Асумани и включение в мирный план гарантий поставок зерна свидетельствуют о том, что участвующие в мирной инициативе страны считают решение экономических последствий войны в Украине своей первоочередной заботой. Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и Россию, чтобы поддерживать давние двусторонние отношения с Россией, не привязывая себя полностью дипломатично к войне Кремля", – считают аналитики.

По их мнению, Кремль, вероятно, использует это предложение для содействия российским информационным операциям, направленным на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности, но российские власти не продемонстрировали никаких намерений существенно участвовать в любом мирном процессе.

"Ранее ISW оценивал, что Кремль регулярно сигнализирует о ложной готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отказать западным официальным лицам от предоставления дальнейшей поддержки Украине. Ранее Кремль активизировал эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023, и, вероятно, усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить поддержку Запада для Украины во время контрнаступательных операций", - подчеркивают аналитики.

Они напоминают, что Кремль также использовал не менее расплывчатый мирный план, представленный Китаем весной 2023 года, чтобы усилить эту информационную операцию, но до сих пор не пытался изложить широкие предложения этого плана. Кремль же попытался использовать заявленную заинтересованность Китая в переговорах по урегулированию войны в Украине для достижения желаемых более тесных связей с Китаем.

"Кремль, вероятно, использует информационно разъяснительную работу этих африканских государств, чтобы усилить двустороннее и многостороннее сотрудничество", - отметили в ISW.

Заметим, что Зеленский уже фактически ответил на очередной "мирный план". Он заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанные границы 1991 года.