В ISW розповіли, як Кремль використає "мирний план" країн Африки

Делегація, що представляла сім африканських держав, зустрілася з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 17 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, який більшим чином зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що прем’єр-міністр Єгипту, представник президента Угадану, а також президенти ПАР, Замбії, Коморських Островів, Республіки Конго та Сенегалу раніше відвідали Київ і зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським 16 червня.

Крім того, африканській делегації довелося сховатися під час російської ракетної атаки по Києву.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса виправив попередні заперечення свого речника про те, що російські війська не здійснювали атак на Київ під час візиту, і визнав, що "така атака не віщує нічого доброго для встановлення миру".

Рамафоса представив узагальнений мирний план із десяти пунктів із закликом до припинення бойових дій і досягнення мирного врегулювання шляхом поваги суверенітету та встановлення гарантій безпеки як для України, так і для Росії. Африканська делегація також закликала забезпечити рух зерна та добрив як з України, так і з Росії.

Путін заявив, що Кремль вітає "зважений" підхід африканських держав до вирішення війни в Україні під час зустрічі з делегацією, але не став коментувати здійсненність запропонованого Рамафосою мирного плану.

Президент Коморських Островів і нинішній голова Африканського Союзу Азалі Асумані під час зустрічі з Путіним використовував мову, схожу на улюблену Кремлем риторику "російського світу" щодо війни в Україні, заявивши, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від братерських відносин між сусідніми слов’янськими "дружніми націями".

Асумані також підкреслив, що мир в Україні важливий для вирішення питань міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки.

"Коментарі Асумані та включення до мирного плану гарантій поставок зерна свідчать про те, що країни, які беруть участь у мирній ініціативі, вважають вирішення економічних наслідків війни в Україні своєю першочерговою турботою. Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну та Росію, щоб підтримувати давні двосторонні відносини з Росією, не прив’язуючи себе повністю дипломатично до війни Кремля", - вважають аналітики.

На їхню думку, Кремль, ймовірно, використає цю пропозицію для сприяння російським інформаційним операціям, спрямованим на уповільнення західної допомоги Україні в сфері безпеки, але російська влада не продемонструвала жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі.

"Раніше ISW оцінював, що Кремль регулярно сигналізує про хибну готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки та відмовити західних офіційних осіб від надання подальшої підтримки Україні. Раніше Кремль активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити підтримку Заходу для України під час контрнаступальних операцій", - підкреслюють аналітики.

Вони нагадують, що Кремль також використав не менш розпливчастий мирний план, представлений Китаєм навесні 2023 року, щоб посилити цю інформаційну операцію, і досі не намагався викласти широкі пропозиції цього плану. Натомість Кремль спробував використати заявлену зацікавленість Китаю в переговорах щодо врегулювання війни в Україні для досягнення бажаних тісніших зв’язків з Китаєм.

"Кремль, ймовірно, використає інформаційно-роз’яснювальну роботу цих африканських держав, щоб посилити двосторонню та багатосторонню співпрацю", - зауважили в ISW.

Зауважимо, Зеленський уже фактично відповів на черговий "мирний план". Він заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.