В Казахстане отменили неприкосновенность Назарбаева

Конституционный суд Казахстана принял решение, что у Конституции страны отсутствуют правовые основания для сохранения действия закона "О Первом Президенте - Елбасы", который предоставлял широкий спектр полномочий и неприкосновенность Нурсултану Назарбаеву.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Решение принято в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года. Оно общеобязательно по всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит. Документ был опубликован на официальном сайте Конституционного суда Республики Казахстан.

В законе были указаны привилегии Назарбаева и членов его семьи. В частности, он наделил бывшего президента неприкосновенностью: он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Такая же неприкосновенность распространялась на его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

Закон также предусматривал финансирование из бюджета канцелярии Назарбаева. На ее содержание с марта 2019 было выделено около 9 миллиардов тенге ($11,3 млн).

Однако на референдуме 5 июня 2022 года, по официальным данным, более 77% граждан одобрили конституционные поправки, согласно которым первый президент Казахстана Назарбаев потерял конституционный статус "елбасы", что означает "отец нации".

Реформировать Конституцию страны предложил действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев после подавления беспорядков в январе 2022 года.

Напомним, в марте 2019 года Назарбаев подал в отставку с поста президента. Новым главой государства автоматически стал Токаев, занимавший пост главы сената (верхней палаты парламента), а впоследствии победивший, по официальным данным, на президентских выборах, состоявшихся 9 июня 2019 года.

Однако в стране продолжал существовать культ личности Назарбаева, в частности столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан. Однако после референдума город снова переименовали в Астану, также при поддержке Токаева.