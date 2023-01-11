У Казахстані скасували недоторканність Назарбаєва

Конституційний суд Казахстану ухвалив рішення, що в Конституції країни відсутні правові підстави для збереження дії закону "Про Першого Президента - Єлбаси", який надавати широкий спектр повноважень та недоторканість Нурсултану Назарбаєву.

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Рішення прийняте відповідно до результатів референдуму від 5 червня 2022 року. Воно є загальнообов'язковим по всій території Казахстану, остаточним та оскарженню не підлягає. Документ опублікували на офіційному сайті Конституційного суд Республіки Казахстан.

В законі були вказані привілеї для Назарбаєва та членів його сім'ї. Зокрема, він наділив колишнього президента недоторканністю: він не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені в період виконання ним президентських повноважень. Така ж недоторканість поширювалася на його майно і власність членів сім'ї, що живуть з ним.

Закон також передбачав фінансування з бюджету канцелярії Назарбаєва. На її утримання з березня 2019 року було виділено близько 9 мільярдів тенге ($11,3 млн).

Проте на референдумі 5 червня 2022 року, за офіційними даними, понад 77% громадян схвалили конституційні поправки, відповідно до яких перший президент Казахстану Назарбаєв втратив конституційний статус "єлбаси", що означає "батько нації".

Реформувати Конституцію країни запропонував діючий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, після придушення заворушень у січні 2022 року.

Нагадаємо, у березні 2019 року Назарбаєв подав у відставку з посади президента. Новим главою держави автоматично став Токаєв, який обіймав посаду голови сенату (верхньої палати парламенту), а згодом він переміг, за офіційними даними, на президентських виборах, що відбулися 9 червня 2019 року.

Проте в країні продовжував існувати культ його особистості, зокрема, столиця країни була перейменована з Астани в Нур-Султан. Однак після референдуму місто знову перейменували на Астану, також за підтримки Токаєва.