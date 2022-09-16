Парламент Казахстану перейменував столицю країни та встановив одноразовий семирічний термін президента

16 вересня парламент Казахстану ухвалили поправки до Конституції, згідно з якими столицю країни перейменували з Нур-Султана в Астану, а також закріпили в основному законодавчому документі одноразовий семирічний термін президента.

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Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Поправки зібрали в три блоки, зміни внесли до п'яти статей Конституції Казахстану. Згідно зі змінами, президент, якого виберуть на майбутніх виборах восени, зможе очолювати державу лише один семирічний термін.

"Норма про обмеження мандата президента одним терміном без можливості повторного обрання стане невід'ємною частиною Конституції і надалі не зможе переглянути", — зазначив міністр юстиції Канат Мусін.

Щодо перейменування столиці Казахстану, Мусін зазначив, що "це питання довгий час широко обговорювалося суспільством, піднімалося в ході зустрічей, у зверненнях громадян під час проведення референдуму".

Крім того, поправки стосуються збільшення строку повноважень суддів Конституційного Суду до 8 років без права повторного призначення.

Свою пропозицію про перейменування столиці Казахстану група депутатів нижньої палати парламенту озвучила на початку вересня. Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав цю ініціативу.

Місто змінить назву вже вшосте за менш як 200 років існування. Після рішення колишнього президента Нурсултана Назарбаєва перенести туди столицю місто в 1998 році було названо Астаною, що по-казахськи означає столиця.

Джерело фото: ua.depositphotos.com