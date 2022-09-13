Столицю Казахстану знову перейменують на Астану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав перейменування столиці країни з Нур-Султану назад в Астану. З такою пропозицією до нього звернулися депутати парламенту.

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Про це 13 вересня в Facebook повідомив прессекретар Токаєва Руслан Желдібай.

"Пропозиція парламентаріїв включена до проекту Конституційного закону за згодою Глави держави", – повідомив Желдібай.

При цьому він звернув увагу, що Токаєв "вважає історичним фактом вирішальну роль колишнього президента Нурсултана Назарбаєва у зміцненні сучасної державності Казахстану та становленні столиці".

З ціє причини наразі влада Казахстану вважає, що інші об'єкти, названі на честь Назарбаєва, мають зберегти свої назви.

Свою пропозицію про перейменування столиці Казахстану група депутатів нижньої палати парламенту озвучила на початку вересня.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто. До того ж народ не прийняв нову назву столиці", – заявили депутати.

Вони зазначили, що у 1998 році назву "Астана" запропонував Назарбаєв. Тому, як вважають депутати, його внесок "у становлення та розвиток головного міста країни" буде враховано, вважають депутати.