Столицу Казахстана вновь переименуют в Астану

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поддержал переименование столицы страны из Нур-Султана обратно в Астану. С таким предложением к нему обратились депутаты парламента.

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Об этом 13 сентября в Facebook сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

"Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства", – сообщил Желдибай.

При этом он обратил внимание, что Токаев "считает историческим фактом решающую роль бывшего президента Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы".

По этой причине власти Казахстана считают, что другие объекты, названные в честь Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Свое предложение о переименовании столицы Казахстана группа депутатов нижней палаты парламента озвучила в начале сентября.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – заявили депутаты.

Они отметили, что в 1998 году название Астана предложил Назарбаев. Поэтому, как считают депутаты, его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтен, считают депутаты.