Казахстан на рік припиняє експорт військової продукції

Уряд Казахстану ухвалив рішення призупинити на рік продаж військової продукції за кордон.

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Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Зазначаєтьмя, що прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов провів засідання Комісії з питань оборонної промисловості.

"Учасники розглянули пропозицію міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

В даний час Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, включаючи човни, бронетехніку, кулемети, гранати, торпеди, захисне спорядження тощо.

Як зазначає Радіо Свобода, президент Кахахстану Касим-Жомарт Токаєв нещодавно висловив стурбованість, що казахстанська зброя може потрапити в регіональні військові конфлікти на тлі війни Росії проти України.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Казахстан зробив висновки щодо країни-агресора, з якою межує, та взявся за посилення обороноздатності держави. Зокрема, Казахстан збільшив власний оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (918 мільйонів доларів).

При цьому офіційні особи Казахстану та Росії продовжили заявляти, що країни мають намір зберігати дружні стосунки та бути партнерами. Токаєва навіть запросили на Петербурзький міжнародний економічний форум, в ході якого він повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що його країна не визнаватиме так звані "Д/ДНР".