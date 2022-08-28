Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Промышленность
Дата публикации

Казахстан на год прекращает экспорт военной продукции

Казахстан на год прекращает экспорт военной продукции

Правительство Казахстана приняло решение приостановить на год продажу военной продукции за границу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Отмечается, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023", - говорится в сообщении.

В настоящее время Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и т.д.

Как отмечает Радио Свобода, президент Кахахстана Касим-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность тем, что казахстанское оружие может попасть в региональные военные конфликты на фоне войны России против Украины.

Напомним, после вторжения России в Украину Казахстан сделал выводы относительно граничащей страны-агрессора и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).

При этом официальные лица Казахстана и России продолжили заявлять о том, что страны намерены сохранять дружеские отношения и быть партнерами. Токаева даже пригласили на Петербургский международный экономический форум, в ходе которого он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что его страна не будет признавать так называемые "Д/ДНР".

Автор:
Светлана Манько