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Казахстан на год прекращает экспорт военной продукции
Правительство Казахстана приняло решение приостановить на год продажу военной продукции за границу.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Отмечается, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности.
"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и т.д.
Как отмечает Радио Свобода, президент Кахахстана Касим-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность тем, что казахстанское оружие может попасть в региональные военные конфликты на фоне войны России против Украины.
Напомним, после вторжения России в Украину Казахстан сделал выводы относительно граничащей страны-агрессора и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).
При этом официальные лица Казахстана и России продолжили заявлять о том, что страны намерены сохранять дружеские отношения и быть партнерами. Токаева даже пригласили на Петербургский международный экономический форум, в ходе которого он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что его страна не будет признавать так называемые "Д/ДНР".