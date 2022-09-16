Парламент Казахстана переименовал столицу страны и установил одноразовый семилетний срок президента

16 сентября парламент Казахстана принял поправки к Конституции, согласно которым столицу страны переименовали из Нур-Султана в Астану, а также закрепили в основном законодательном документе одноразовый семилетний срок президента.

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Об этом сообщает "Радио Азаттик".

Поправки собрали в три блока, изменения внесли в пять статей Конституции Казахстана. Согласно изменениям, президент, который будет избран на предстоящих выборах осенью, сможет возглавлять государство только один семилетний срок.

"Норма об ограничении мандата президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в дальнейшем не сможет пересмотреть", - отметил министр юстиции Канат Мусин.

Относительно переименования столицы Казахстана Мусин отметил, что "этот вопрос долгое время широко обсуждался обществом, поднимался в ходе встреч, обращениях граждан во время проведения референдума".

Кроме того, поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного Суда до 8 лет без повторного назначения.

Свое предложение о переименовании столицы Казахстана группа депутатов нижней палаты парламента озвучила в начале сентября. Позже президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поддержал эту инициативу.

Город сменит название уже шестой за менее чем 200 лет существования. После решения бывшего президента Нурсултана Назарбаева перенести туда столицу город в 1998 году был назван Астаной, что по-казахски означает столица.

Источник фото: ua.depositphotos.com