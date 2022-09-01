Токаев объявил досрочные выборы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные президентские выборы. Также может быть увеличен срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.

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Об этом Токаев заявил в послании к народу Казахстана 1 сентября.

"Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, парламентские в 2025 году. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что интересы государства для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий.

Токаев также предложил установить срок президентских полномочий на 7 лет без права переизбрания.

"С одной стороны, 7 лет - это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития", - заявил президент Казахстана.

Кроме того Токаев предложил провести парламентские выборы в стране в первой половине 2023 года вместо 2025 года.

Из сообщения следует, что Токаев, возглавляющий Казахстан с 2019 года, намерен участвовать в этих досрочных выборах.

Напомним, после вторжения России в Украину Казахстан сделал выводы относительно граничащей страны-агрессора и взялся за усиление обороноспособности государства. В частности, Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (918 миллионов долларов).

При этом официальные лица Казахстана и России продолжили заявлять о том, что страны намерены сохранять дружеские отношения и быть партнерами. Токаева даже пригласили на Петербургский международный экономический форум, в ходе которого он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР".