Токаєв оголосив дострокові вибори президента Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести цієї осені позачергові президентські вибори. Також може бути збільшено термін президентських повноважень із 5 до 7 років.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Токаєв заявив у посланні до народу Казахстану 1 вересня.

"Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські у 2025 році. Пропоную восени поточного року провести позачергові президентські вибори", - сказав Токаєв.

Він наголосив, що інтереси держави для нього понад усе, тому він готовий піти на дострокові президентські вибори, навіть незважаючи на скорочення власного терміну повноважень.

Токаєв також запропонував встановити термін президентських повноважень на 7 років без права переобрання.

"З одного боку, 7 років – це достатній період для реалізації будь-якої амбітної програми. З іншого боку, обмеження президентського мандату одним терміном забезпечить максимальну націленість глави держави на вирішення стратегічних завдань загальнонаціонального розвитку", – заявив президент Казахстану.

Крім того, Токаєв запропонував провести парламентські вибори в країні в першій половині 2023 року замість 2025 року.

З повідомлення випливає, що Токаєв, який очолює Казахстан із 2019 року, має намір брати участь у цих дострокових виборах.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Казахстан зробив висновки щодо країни-агресора, з якою межує, і взявся за посилення обороноздатності держави. Зокрема, Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (918 мільйонів доларів).

При цьому офіційні особи Казахстану та Росії продовжили заявляти про те, що країни мають намір зберігати дружні стосунки та бути партнерами. Токаєва навіть запросили на Петербурзький міжнародний економічний форум, під час якого він повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР".