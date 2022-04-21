В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине, — глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) заинтересованы в продолжении российско-украинской войны, так как это ослабляет Россию на международной арене.

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Свое мнение Чавушоглу высказал в интервью телеканалу CNN Türk.

"В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине. Они видят в этом ослабление России. Их мало волнует ситуация в Украине", — сказал глава МИД Турции.

Комментируя войну в Украине и переговорный процесс между украинской и российской делегациями, Чавушоглу сказал, что Анкара не ожидала, что переговоры в Анталии (состоялись 10 марта) дадут результат.

"Важным было свести стороны вместе. После переговоров в Стамбуле у нас были большие надежды, но когда появились фото бойни (речь о преступлениях российских военных в Буче — Delo.ua), они отошли от Стамбульского соглашения. Обе стороны все еще ведут переговоры", — добавил Чавушоглу.

При это он заявил, что украинский и российский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться, в том числе в Турции, в любое время.