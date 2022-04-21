У НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні, — глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що деякі країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зацікавлені у продовженні російсько-української війни, оскільки це послаблює Росію на міжнародній арені.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Свою думку Чавушоглу висловив в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

"У НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні. Вони бачать у цьому ослаблення Росії. Їх мало хвилює ситуація в Україні", — сказав глава МЗС Туреччини.

Коментуючи війну в Україні та переговорний процес між українською та російською делегаціями, Чавушоглу сказав, що Анкара не очікувала, що переговори в Анталії (відбулися 10 березня) дадуть результат.

"Важливим було звести сторони разом. Після переговорів у Стамбулі ми мали великі надії, але коли з'явилися фото бійні (йдеться про злочини російських військових у Бучі — Delo.ua), вони відійшли від Стамбульської угоди. Обидві сторони ще ведуть переговори", — додав Чавушоглу.

При цьому він сказав, що український та російський президенти Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть зустрітися, у тому числі в Туреччині, у будь-який час.