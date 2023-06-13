В правительстве увеличат количество заместителей министров: за что они будут отвечать

Кабинет министров Украины во время заседания 13 июня принял решение о создании должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также сформирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины", - заверил глава правительства.

Идея создать новую штатную единицу принадлежит Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры. Заместители по восстановлению будут отвечать за вопросы восстановления регионов, территорий и инфраструктуры или возложения соответствующих полномочий на другого заместителя в отдельных министерствах и областных государственных администрациях.

В то же время, как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, введение должности должно происходить в пределах установленной предельной численности работников, фонда оплаты труда и расходов на содержание соответствующего органа. Заметим, что уровень заработной платы заместителей по восстановлению не уточняется.

Напомним, в декабре 2022 года Верховная Рада назначила Александра Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Тогда же правительство рассматривало реформу всего государственного аппарата в сторону сокращения штата и уже имеет определенные планы именно по Кабинету министров. Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.

Впоследствии Шмыгаль заявил, что "кардинальную революцию" в структуре правительства во время войны делать сложно.